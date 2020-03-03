В Ставропольском крае направят 747 млн рублей на противопаводковые мероприятия

В Ставропольском крае планируют направить 747 млн рублей из федерального и регионального бюджетов на противопаводковые мероприятия в 2020 году.

Об этом сообщает Newstracker.ru со ссылкой на управление по информационной политике аппарата правительства региона.

Всего предусмотрено 22 мероприятия.

В 2019 году на аналогичные цели потратили около 500 млн рублей. В частности, были построены берегоукрепительные сооружения в Кисловодске и Ессентуках, расчищено 22,7 км русел рек. Также проведена работа по выявлению бесхозных гидротехнических сооружений.

Ранее главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов в беседе с Nation News оценил перспективы погодных аномалий.