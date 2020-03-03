В Петербурге рассказали об идее создания алгоритма безопасности беспилотных автомобилей

Петербургские учёные, сотрудники факультета безопасности информационных технологий университета ИТМО выступили с предложением, позволяющим контролировать безопасность беспилотных автомобилей.

Как сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу вуза, система блокчейн поможет мониторить дорожную ситуацию.

Отмечается, что алгоритм позволит создавать журналы активности беспилотных автомобилей, где можно будет фиксировать любые дорожные происшествия.

Эта технология, в свою очередь, позволит выявить наиболее опасные участки дороги.

«Данные, собранные таким образом, могут помочь развитию искусственного интеллекта в беспилотных машинах. Собирая надёжную информацию об ошибках системы, можно исключить их повторение», — отметили в вузе.

В сентябре 2019 года член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев в беседе с «Известиями» оценил сроки рассмотрения законопроекта о беспилотных автомобилях в России.