В Петербурге рассказали об идее создания алгоритма безопасности беспилотных автомобилей
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Как сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу вуза, система блокчейн поможет мониторить дорожную ситуацию.
Отмечается, что алгоритм позволит создавать журналы активности беспилотных автомобилей, где можно будет фиксировать любые дорожные происшествия.
Эта технология, в свою очередь, позволит выявить наиболее опасные участки дороги.
«Данные, собранные таким образом, могут помочь развитию искусственного интеллекта в беспилотных машинах. Собирая надёжную информацию об ошибках системы, можно исключить их повторение», — отметили в вузе.
В сентябре 2019 года член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев в беседе с «Известиями» оценил сроки рассмотрения законопроекта о беспилотных автомобилях в России.