В Севастополе рассказали об идее создания туристической полиции

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Власти Севастополя заявили о намерении создать туристическую полицию — единый орган контроля для туристических объектов.
В Севастополе рассказали об идее создания туристической полиции
  • © Владимир Сергеев
  • РИА Новости

Как сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу заксобрания города, эта инициатива была представлена на заседании координационного совета по развитию туризма и туристской деятельности в регионе.

«Мы обозначили основные направления, по которым будем работать, а также наиболее актуальные темы. Например, такие как разработка нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность средств размещения, паспортизация природно-спортивных объектов, формирование единого органа контроля, так называемой туристической полиции, — заявила вице-спикер Татьяна Лобач.

Ранее РИА Новости Крым сообщало, что бюджет Крыма получил 3,7 млрд рублей от туристической отрасли в 2019 году.

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