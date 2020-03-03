Комитет Госдумы отклонил поправки о закреплении пенсионного возраста

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании отклонил поправки к Конституции, которые подготовили депутаты фракций «Справедливая Россия» и КПРФ, предлагающие закрепить в основном законе возраст выхода на пенсию и минимальный размер оплаты труда (МРОТ) не менее двух прожиточных минимумов.

Как сообщает РИА Новости, в поправке предлагалось прописать в Конституции то, что право на страховую пенсию по старости возникает по заявлению гражданина для мужчин в возрасте 60 лет, а для женщин в возрасте 55 лет.

Также депутаты от «Справедливой России» предлагали закрепить в основном законе то, что МРОТ «не может быть меньше как двукратной величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по России, так и двукратной величины прожиточного минимума трудоспособного населения в каждом субъекте России, где постоянно проживает гражданин-получатель».

Кроме этого комитет Госдумы отклонил поправки фракций «Справедливая Россия» и КПРФ, предлагающие закрепить то, что объём расходов на образование и здравоохранение «не могут составлять менее 7% от объёма валового внутреннего продукта России».

Во время обсуждений комитет не поддержал ещё одну предложенную депутатами от «Справедливой России» поправку, согласно которой в России гарантируется «безвозмездное предоставление каждому желающему гражданину земельного участка площадью не менее одного гектара для строительства дома и ведения личного хозяйства».

Ранее сообщалось, что Госдума планирует рассмотреть президентский законопроект о поправке к Конституции во втором чтении 10 марта.