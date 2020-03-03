Авиация ЧФ и ЮВО примет участие в парадах в День Победы

Самолёты и вертолёты морской авиации и противовоздушной обороны Черноморского флота и авиация Южного военного округа примут участие в парадах в День Победы.

Об этом сообщает «Крыминформ».

«В небе над городами-героями Севастополем, Новороссийском и Керчью пролетят 56 единиц авиационной техники военного назначения. 9 мая над площадью Нахимова жители и гости Севастополя увидят в воздухе парадный строй из 29 летательных аппаратов», — заявили в пресс-службе отдела информационного обеспечения ЧФ.

Контрольные пролёты и генеральная репетиция воздушной части парада должны состояться в конце апреля и начале мая.

Ранее интернет-издание argumenti.ru сообщало, что гастрольный марафон театральных постановок «Огонь Победы» пройдёт с 4 марта по 29 апреля в Челябинской области.