Авиация ЧФ и ЮВО примет участие в парадах в День Победы

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Самолёты и вертолёты морской авиации и противовоздушной обороны Черноморского флота и авиация Южного военного округа примут участие в парадах в День Победы.
Авиация ЧФ и ЮВО примет участие в парадах в День Победы
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Крыминформ».

«В небе над городами-героями Севастополем, Новороссийском и Керчью пролетят 56 единиц авиационной техники военного назначения. 9 мая над площадью Нахимова жители и гости Севастополя увидят в воздухе парадный строй из 29 летательных аппаратов», — заявили в пресс-службе отдела информационного обеспечения ЧФ.

Контрольные пролёты и генеральная репетиция воздушной части парада должны состояться в конце апреля и начале мая.

Ранее интернет-издание argumenti.ru сообщало, что гастрольный марафон театральных постановок «Огонь Победы» пройдёт с 4 марта по 29 апреля в Челябинской области.

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