На Алтае планируют отремонтировать 155 км дорог в 2020 году

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На Алтае планируют отремонтировать 155 км автотрасс в 2020 году.
На Алтае планируют отремонтировать 155 км дорог в 2020 году
  • © Алексей Мальгавко
  • РИА Новости

Об этом сообщает ОТР со ссылкой на региональное правительство.

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» будет инвестировано почти 1,5 млрд рублей. Предусмотрен ремонт 22 участков трасс.

Республика Алтай — горный регион со сложным рельефом. Многие населённые пункты расположены в отдалённой местности.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Татарстане выделят 4,6 млрд рублей на строительство и ремонт дорог в 2020 году.

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