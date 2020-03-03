На Алтае планируют отремонтировать 155 км дорог в 2020 году

На Алтае планируют отремонтировать 155 км автотрасс в 2020 году.

Об этом сообщает ОТР со ссылкой на региональное правительство.

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» будет инвестировано почти 1,5 млрд рублей. Предусмотрен ремонт 22 участков трасс.

Республика Алтай — горный регион со сложным рельефом. Многие населённые пункты расположены в отдалённой местности.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Татарстане выделят 4,6 млрд рублей на строительство и ремонт дорог в 2020 году.