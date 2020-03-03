В Госдуме оценили возможные сроки разработки вакцины от коронавируса

Депутат Государственной думы Борис Менделевич прокомментировал планы по разработке вакцины от коронавируса в Санкт-Петербурге к III кварталу 2020 года.

В беседе с «ПолитЭкспертом» он высоко оценил инициативу и отметил, что вакцина будет актуальна вне зависимости от сроков её появления.

Парламентарий предположил, что новую вакцину вряд ли удастся быстро зарегистрировать для официального применения.

«Обычно на это уходит от года до полутора. Если, конечно же, нашим коллегам из Петербурга удастся пройти весь путь раньше, будет очень здорово», — пояснил он.

Менделевич также добавил, что вакцину необходимо разрабатывать, поскольку коронавирус никуда не денется даже после завершения эпидемии.

Ранее, как сообщал телеканал «360», губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал о мерах предотвращения распространения коронавируса в регионе.