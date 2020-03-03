В Севастополе стартовал всеармейский конкурс «Глубина»

Всеармейский конкурс по водолазному многоборью «Глубина» стартовал в Севастополе в рамках Армейских международных игр «АрМИ-2020».

Как сообщает «Крыминформ» со ссылкой на отдел информационного обеспечения Черноморского флота, торжественная церемония открытия конкурса прошла на водолазном полигоне учебного центра подготовки военных спасателей и водолазных специалистов Объединённого учебного центра ВМФ в бухте Карантинная.

«В этом году в конкурсе принимают участие команды водолазов Черноморского, Балтийского, Северного и Тихоокеанского флотов, Каспийской флотилии, частей центрального подчинения главного командования ВМФ, подразделения МЧС, а также военных учебных заведений России», — отметили в ведомстве.

Уточняется, что соревнования продлятся до 13 марта, а награждение победителей пройдёт на территории Черноморского высшего военно-морского училища имени П.С. Нахимова.

Ранее, как сообщало Nation News, в Московской области прошли тактико-специальные учения Симферопольского артиллерийского полка гвардейской танковой армии Западного военного округа.