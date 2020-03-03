В Мурманской области перед судом предстанет замдиректора школы по делу о падении наледи на детей

В Мурманской области перед судом предстанет заместитель директора школы по делу о падении наледи на двух девочек.

Об этом сообщает Nord-News.

Инцидент произошёл в Заполярном в декабре 2019 года. Здоровью одной из пострадавших причинён тяжкий вред.

Как заявила старший помощник руководителя СУ СК России по Мурманской области Алина Александрович, исполнение заместителем директора школы своих должностных обязанностей ненадлежащим образом привело к несчастному случаю.

«Женщина вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК России («Халатность»), признала в полном объёме», — отметила Александрович.

В 2019 году URA.RU сообщало, что в Челябинской области женщина погибла в результате падения куска льда.