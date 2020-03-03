Эксперт оценил информацию о росте числа краж с бонусных карт россиян

IT-специалист, генеральный директор Reactive Phone Иван Семёнов прокомментировал сообщения об увеличении числа краж скидочных бонусов с карт лояльности.

В беседе с сайтом «Москва 24» он заявил, что кражи часто происходят из-за пренебрежительного отношения граждан к своим аккаунтам в программах лояльности.

«В первую очередь сам пользователь должен внимательнее к этому относиться. Знать, насколько хорошо ты придумываешь пароль к своему аккаунту, если есть факторная идентификация, то обязательно её включать, проверять баланс чаще, смотреть, куда списались бонусы, почему они списались. Часть бонусов зачастую сами сгорают из-за того, что люди просто не знают, что они у них есть», — отметил специалист.

Семёнов добавил, что компании не фокусируются на сохранении и безопасности бонусных баллов своих клиентов, поскольку им выгодно, чтобы эти бонусы тратились.

Эксперт также обратил внимание на незначительность ответственности за подобного рода правонарушения.

Ранее, как сообщала газета «Известия», эксперт компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов заявил, что количество попыток кражи бонусов со скидочных карт россиян в 2019 году увеличилось в несколько раз.