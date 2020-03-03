Эксперты сравнили цены на аренду квартир в российских городах

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Эксперты Domofond.ru изучили цены на долгосрочную аренду однокомнатных и двухкомнатных квартир в 77 крупных городах в феврале 2020 года.
Эксперты сравнили цены на аренду квартир в российских городах
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Как сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные портала, самые дешёвые однокомнатные квартиры под сдачу находятся в Кургане, Курске, Саранске и Стерлитамаке (в среднем 8 тыс. рублей).

Наиболее доступные «двушки» сдаются в Саранске (9 тыс. рублей в месяц), Курске и Стерлитамаке (9750 и 10 тыс. рублей соответственно).

Самые дорогие квартиры сдаются в Москве: 40 тыс. рублей за однокомнатную и 45 тыс. рублей за двухкомнатную. 

На втором месте — Санкт-Петербург (23 тыс. и 28 тыс. рублей соответственно).

Далее следуют Екатеринбург (17 тыс. и 19,9 тыс. рублей), Новосибирск и Казань (по 16 тыс. и 20 тыс. рублей).

В среднем по стране стоимость аренды составила 14 866 рублей в месяц за однокомнатную и 19 911 рублей за двухкомнатную квартиру. 

Ранее вице-президент Гильдии риелторов Константин Апрелев в беседе с НСН оценил ситуацию на рынке недвижимости.

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