Роскачество проверило губную помаду российских и зарубежных производителей

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Специалисты Роскачества провели тестирование губной помады российского и зарубежного производства.
Роскачество проверило губную помаду российских и зарубежных производителей
  • Pixabay

Как сообщает ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на сайт ведомства, эксперты проверили продукцию 20 торговых марок из России, Франции, Бельгии, Великобритании, Германии, Италии, Польши, США, а также Швейцарии и Тайваня, стоимостью от 182 до 2737 рублей.

Эксперты исследовали образцы в том числе на морозостойкость и отметили, что помада не должна деформироваться и трескаться на морозе.

По данным Роскачества, в топ-3 вошли помады Estee Lauder (Бельгия), MAC (Бельгия) и ARDECO (Германия).

По результатам исследования ни один проверенный образец не нарушил требования российского законодательства в части безопасности.

Ранее газета «Известия» сообщала, что специалисты Роскачества дали рекомендации по выбору матовой помады для губ.

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