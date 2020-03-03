В Москве пройдёт Семейный финансовый фестиваль

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Семейный финансовый фестиваль пройдёт 25 апреля на площадке РЭУ имени Г.В. Плеханова.
В Москве пройдёт Семейный финансовый фестиваль
  • © familymoneyfest.ru

Как сообщает Nation News, во время мероприятия гости и участники научатся грамотно и эффективно распоряжаться денежными потоками семьи и освоят азы финансовой грамотности.

Приглашённые эксперты и финансовые консультанты расскажут детям, как распределять карманные деньги и планировать расходы, а подросткам — о возможностях заработка и подготовке к самостоятельной финансовой жизни.

Взрослые, в свою очередь, узнают, как избегать излишней задолженности и создавать сбережения.

Участие в мероприятии бесплатное при условии предварительной регистрации.

Ранее сайт «Аргументы и факты» сообщал, что эксперты Сбербанка провели цикл лекций в российских вузах.

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