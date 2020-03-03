Во Владимире рассказали о голосовании за название улицы в честь юбилея Победы
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Как сообщает tv-mig.ru, идею голосования поддержал глава администрации города Андрей Шохин.
Отмечается, что с помощью открытого голосования местные жители смогут выбрать один из предложенных вариантов (Героев-Владимирцев, Мирная, Прифронтовая, Сталинградская или Тверская) либо предложить свой собственный.
На сегодняшний день лидирует название «улица Героев-Владимирцев» — в честь владимирцев, удостоенных звания Героя Советского Союза. На втором месте — Мирная, на третьем — Сталинградская.
Ранее kp.ru сообщал, что губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в соответствии с предложениями топонимической комиссии подписал распоряжение о присвоении названий 31 безымянной территории города.