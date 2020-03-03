Во Владимире рассказали о голосовании за название улицы в честь юбилея Победы

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На официальном интернет-сайте органов местного самоуправления города Владимира открылось голосование за название для одной из улиц в честь юбилея Победы.
Во Владимире рассказали о голосовании за название улицы в честь юбилея Победы
  • © vladimir-city.ru

Как сообщает tv-mig.ru, идею голосования поддержал глава администрации города Андрей Шохин.

Отмечается, что с помощью открытого голосования местные жители смогут выбрать один из предложенных вариантов (Героев-Владимирцев, Мирная, Прифронтовая, Сталинградская или Тверская) либо предложить свой собственный.

На сегодняшний день лидирует название «улица Героев-Владимирцев» — в честь владимирцев, удостоенных звания Героя Советского Союза. На втором месте — Мирная, на третьем — Сталинградская.

Ранее kp.ru сообщал, что губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в соответствии с предложениями топонимической комиссии подписал распоряжение о присвоении названий 31 безымянной территории города.

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