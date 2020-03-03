В ТВЭЛ рассказали о ходе строительства объектов проекта «Прорыв» в Северске

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Президент АО «ТВЭЛ» Наталья Никипелова рассказала о ходе строительства модуля фабрикации/рефабрикации ОДЭК по проекту «Прорыв» в Северске.
В ТВЭЛ рассказали о ходе строительства объектов проекта «Прорыв» в Северске
  • 3D-модель опытно-демонстрационного энергокомплекса (ОДЭК) проекта «Прорыв»
  • © niirosatom.ru

По её словам, строительство модуля выходит на финишную прямую, запуск запланирован на 2020 год.

«Все планы, поставленные на прошлый год, мы выполнили, есть чёткое понимание, что мы будем делать в этом году. В 2020-м нам нужно освоить около 4 млрд рублей только по строительным работам, это огромный объём», — цитирует слова Никипеловой портал vtomske.ru.

Она добавила, что в этом году планируется завершить монтаж оборудования и приступить к запуску. 

Глава ТВЭЛ также заявила о начале работ по строительству реактора: уже определены основные поставщики.

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