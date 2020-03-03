В Приморье фигурант дела о растрате 1 млрд рублей получил 12 лет колонии

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Бывшего директора ФГУП «Дирекция по строительству в ДФО» Андрея Поплавского, фигуранта дела о растрате 1 млрд рублей при строительстве Приморского океанариума, приговорили к 12 годам колонии.

«Суд назначил ему 12 лет лишения свободы в колонии общего режима и штраф в 400 млн рублей», — приводит РИА Новости слова представителя Фрунзенского районного суда Владивостока. 

В ноябре 2014 года Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении Поплавского по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

Кроме него по делу о растрате также проходил бывший гендиректор НПО «Мостовик» Олег Шишов. В мае 2017 года омский суд удовлетворил ходатайство о его освобождении по УДО.

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