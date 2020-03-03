В Приморье фигурант дела о растрате 1 млрд рублей получил 12 лет колонии
«Суд назначил ему 12 лет лишения свободы в колонии общего режима и штраф в 400 млн рублей», — приводит РИА Новости слова представителя Фрунзенского районного суда Владивостока.
В ноябре 2014 года Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении Поплавского по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).
Кроме него по делу о растрате также проходил бывший гендиректор НПО «Мостовик» Олег Шишов. В мае 2017 года омский суд удовлетворил ходатайство о его освобождении по УДО.