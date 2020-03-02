В Башкирии оценили смертность в результате ДТП с начала года

В Башкирии оценили смертность в результате ДТП с начала 2020 года.

Об этом сообщает Mkset.ru.

Как заявил председатель госкомтранса Тимур Мухаметьянов, за январь и февраль в авариях погибли 64 человека, что на семь жертв больше, чем годом ранее.

Мухаметьянов рассказал, что будет продолжена работа по ремонту дорог и нанесению разметки, а также по установке камер видеофиксации.

Ранее автоэксперт Сергей Асланян в беседе с Nation News прокомментировал заявление специального посланника Генсека ООН по безопасности дорожного движения Жана Тодта о причинах высокой смертности на дорогах в России.