В Башкирии объявили 2 мая Днём поминовения и почитания

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ, согласно которому 2 мая объявляется Днём поминовения и почитания.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на сайт главы республики.

Муниципалитетам рекомендуется ежегодно проводить благоустройство могил ветеранов, участников Великой Отечественной войны и их вдов, тружеников тыла, ветеранов вооружённых сил.

«На встрече с духовными лидерами я посоветовался, не будет ли нарушением религиозных норм, если мы в республике установим День поминовения и почитания. Все они поддержали эту идею», — отметил Хабиров.

Ранее интернет-издание argumenti.ru сообщало, что театральный марафон «Огонь Победы» пройдёт с 4 марта по 29 апреля в Челябинской области.