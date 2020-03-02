В Башкирии объявили 2 мая Днём поминовения и почитания
- © Кирилл Каллиников
- РИА Новости
Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на сайт главы республики.
Муниципалитетам рекомендуется ежегодно проводить благоустройство могил ветеранов, участников Великой Отечественной войны и их вдов, тружеников тыла, ветеранов вооружённых сил.
«На встрече с духовными лидерами я посоветовался, не будет ли нарушением религиозных норм, если мы в республике установим День поминовения и почитания. Все они поддержали эту идею», — отметил Хабиров.
Ранее интернет-издание argumenti.ru сообщало, что театральный марафон «Огонь Победы» пройдёт с 4 марта по 29 апреля в Челябинской области.