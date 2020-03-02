В Татарстане нашли подростка, пропавшего в Тюмени в феврале

В Татарстане нашли 15-летнего подростка, пропавшего в Тюмени в феврале.

Об этом сообщает megatyumen.ru со ссылкой на пресс-службу УМВД по городу. Оказалось, что мальчик гостит у своей бабушки.

«Законные представители уже выехали туда. Тюменские полицейские поддерживают связь с коллегами из Татарстана. По приезду в Тюмень будут проведены все необходимые мероприятия по установлению причин ухода подростка», — рассказали в ведомстве.

Ранее ФАН сообщало, что уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова призвала представителей Следственного комитета, МЧС и МВД совместно выработать обязательный для исполнения алгоритм взаимодействия друг с другом и с волонтёрами по поиску пропавших детей.