В Татарстане нашли подростка, пропавшего в Тюмени в феврале

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В Татарстане нашли 15-летнего подростка, пропавшего в Тюмени в феврале.
В Татарстане нашли подростка, пропавшего в Тюмени в феврале
  • РИА Новости

Об этом сообщает megatyumen.ru со ссылкой на пресс-службу УМВД по городу. Оказалось, что мальчик гостит у своей бабушки.

«Законные представители уже выехали туда. Тюменские полицейские поддерживают связь с коллегами из Татарстана. По приезду в Тюмень будут проведены все необходимые мероприятия по установлению причин ухода подростка», — рассказали в ведомстве.

Ранее ФАН сообщало, что уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова призвала представителей Следственного комитета, МЧС и МВД совместно выработать обязательный для исполнения алгоритм взаимодействия друг с другом и с волонтёрами по поиску пропавших детей.

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