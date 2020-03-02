Учения с участием российских военных прошли в Таджикистане
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- РИА Новости
Об этом сообщает «ПолитЭксперт».
На горной местности было ликвидировано почти 100 бронетранспортёров условного противника.
Стрельбу вели на расстоянии около 5 км, цели находились вне прямой видимости.
Кроме того, механики-водители отработали преодоление противотанкового моста с проходом полосы препятствий с заграждением и маневрированием, колейного моста.
Занятия состоялись в рамках программы боевой подготовки в горных условиях.
Ранее, как сообщал Nation News, в Московской области прошли тактико-специальные учения Симферопольского артиллерийского полка гвардейской танковой армии Западного военного округа.