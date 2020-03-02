Казаки издали приказ о запрете целовать иконы в связи с коронавирусом

Казачий Совет атаманов России издал приказ, которым запрещается целовать иконы и руки священнослужителей, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на атамана Геннадия Ковалёва.

«Официально приказ разослан по нашим организациям. Запрещается целовать иконы и всё, что связано с прикосновениями к предметам массового поклонения. Вроде боремся с вирусом, он же распространяется воздушно-капельным путём, через прикосновения», — сказал казак.

Вместе с этим Ковалёв подчеркнул, что данный приказ носит рекомендательный характер. Ожидается, что он будет оставаться в силе до момента устранения угрозы COVID-19.

При этом URA.RU пишет, что Ковалёв также предложил обязать священнослужителей завести медицинские книжки, чтобы активнее бороться с вирусом.

«Нужно и священников привести в божеский вид — обязать иметь медицинские книжки и проходить медкомиссию», — отметил он.

В ноябре 2019 года сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Николая Долуды атаманом Всероссийского казачьего общества.