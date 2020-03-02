Казаки издали приказ о запрете целовать иконы в связи с коронавирусом

Короткая ссылка
Казачий Совет атаманов России издал приказ, которым запрещается целовать иконы и руки священнослужителей, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Казаки издали приказ о запрете целовать иконы в связи с коронавирусом
  • © Сергей Пятаков
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на атамана Геннадия Ковалёва.

«Официально приказ разослан по нашим организациям. Запрещается целовать иконы и всё, что связано с прикосновениями к предметам массового поклонения. Вроде боремся с вирусом, он же распространяется воздушно-капельным путём, через прикосновения», — сказал казак.

Вместе с этим Ковалёв подчеркнул, что данный приказ носит рекомендательный характер. Ожидается, что он будет оставаться в силе до момента устранения угрозы COVID-19.

При этом URA.RU пишет, что Ковалёв также предложил обязать священнослужителей завести медицинские книжки, чтобы активнее бороться с вирусом.

«Нужно и священников привести в божеский вид — обязать иметь медицинские книжки и проходить медкомиссию», — отметил он.

В ноябре 2019 года сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Николая Долуды атаманом Всероссийского казачьего общества.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить