В Госдуме прокомментировали принимаемые Россией меры из-за коронавируса

Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал вероятность изоляции России в связи с ограничениями, введёнными для предотвращения распространения коронавируса.

Об этом сообщает НСН.

«Я бы не назвал это изоляцией России. Это общие меры безопасности, которые принимает наша страна для предотвращения распространения очередного вируса. Сегодня многие страны так делают. Мы не останавливаем деловое сообщение, мы временно останавливаем выдачу туристических виз», — отметил парламентарий.

Он добавил, что через некоторое время ситуация должна измениться.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в беседе с ФАН дала рекомендации россиянам, купившим путёвки в Италию и Южную Корею.