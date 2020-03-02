Экипаж корабля «Иван Антонов» провёл учения в Средиземном море

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Экипаж корабля противоминной обороны Черноморского флота «Иван Антонов» провёл в Средиземном море комплексное учение по преодолению минного заграждения и ведению морского боя.
Экипаж корабля «Иван Антонов» провёл учения в Средиземном море
  • © Пресс-служба ВМФ

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на отдел информационного обеспечения Черноморского флота.

«Экипаж тральщика нового поколения «Иван Антонов» успешно выполнил поставленную задачу по обнаружению и преодолению условно заминированного участка морской акватории, в ходе выполнения данной учебно-боевой задачи расчёты артиллерийской боевой части корабля уничтожили макеты плавающих мин», — отметили в ведомстве.

Отмечается, что на выходе из минных заграждений расчёты ПВО обнаружили и уничтожили низколетящие цели при помощи зенитно-артиллерийского комплекса.

Учение проводилось в соответствии с планом боевой подготовки кораблей Военно-морского флота, выполняющих задачи в составе постоянной группировки в Средиземном море. 

Ранее, как сообщал Nation News, в Московской области прошли тактико-специальные учения Симферопольского артиллерийского полка гвардейской танковой армии Западного военного округа.

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