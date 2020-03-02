В Госдуме оценили идею пересчитать цену за отопление из-за тёплой зимы

Депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по жилищной политике и ЖКХ Павел Качкаев прокомментировал сообщение о том, что в России намерены пересмотреть стоимость услуг по отоплению из-за тёплой зимы.

В беседе с НСН он отметил, что эта процедура записана в 354-м постановлении правительства России.

«То есть не пересчитать они просто не могут. Делается акт сверки по окончании отопительного сезона, подсчитывается баланс каждый год. Сейчас начисляли по среднему показателю потребления за предыдущий год, но в прошлом году зима была посуровее, чем в этом», — заявил Качкаев.

По его словам, с каждым годом число регионов, где расчёт идёт по 1/12, уменьшается, и уже большинство субъектов производит расчёт по 1/7 и общедомовым счётчикам.

«Людям возвращаются средства не в денежном выражении, а пересчитываются коммунальные услуги по отоплению, и в будущем периоде они платят меньше», — добавил депутат.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на Минстрой сообщала, что на пересчёт могут рассчитывать те абоненты, которые платят за эту услугу равномерно в течение всего года, а не по общедомовым счётчикам.