Роскачество составило рейтинг производителей подушек

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Роскачество протестировало подушки и составило рейтинг лучших производителей.

Как сообщает ФАН со ссылкой на сайт организации, эксперты проверили подушки 27 торговых марок в ценовой категории от 150 до 4 тыс. рублей.

По итогам исследования девять торговых марок попали в список товаров, соответствующих опережающему стандарту Роскачества: Alvitek, German Grass, Ikea, Kariguz, Nature's, Togas House of Textiles, «Лёгкие сны» и «Лежебока».

Не соответствующими стандартам Роскачества из-за повышенного уровня рН были признаны подушки бренда Dargez.

Отмечается, что у продукции этой марки специалисты также выявили повышенное содержание щёлочи.

Специалисты Роскачества призвали потребителей внимательнее изучать состав, указанный на упаковке.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что эксперты Роскачества дали рекомендации по выбору портативных и проводных колонок.

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