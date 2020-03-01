Путин прибыл в Псков для участия в мероприятиях памяти десантников
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- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
Как ожидается, президент возложит венок к памятнику погибшим бойцам. Также он посетит часовню Святого Великомученика и Победоносца Георгия, осмотрит макет панорамы боя роты.
Кроме того, Путин встретится с родственниками погибших десантников и побывает на памятном концерте.
1 марта 2000 года в Аргунском ущелье в Чечне во время сражения с боевиками героически погибли 84 из 90 бойцов 6-й псковской парашютно-десантной роты.
В неравном бою при поддержке артиллерии десантники уничтожили до 400 бандитов.
Подробнее — в материале RT.