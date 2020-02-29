Спасатели потушили пожар на складе овощебазы в Наро-Фоминске

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Спасатели полностью ликвидировали возгорание на площади 7,2 тыс. кв. м на складе овощной базы в подмосковном Наро-Фоминске, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС России.
Спасатели потушили пожар на складе овощебазы в Наро-Фоминске
  • © МЧС России

«В 14:25 объявлена ликвидация пожара», — приводит сообщение ТАСС.

Информации о пострадавших не поступало. Для тушения пожара были привлечены более 80 человек и 26 единиц техники.

Пожар на овощной базе в Наро-Фоминске произошёл утром 29 февраля.

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