Спасатели потушили пожар на складе овощебазы в Наро-Фоминске
Спасатели полностью ликвидировали возгорание на площади 7,2 тыс. кв. м на складе овощной базы в подмосковном Наро-Фоминске, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС России.
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«В 14:25 объявлена ликвидация пожара», — приводит сообщение ТАСС.
Информации о пострадавших не поступало. Для тушения пожара были привлечены более 80 человек и 26 единиц техники.
Пожар на овощной базе в Наро-Фоминске произошёл утром 29 февраля.
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