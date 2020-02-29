В Крыму задержан лжесотрудник ФСБ

Короткая ссылка
В Крыму задержали лжесотрудника ФСБ, который предлагал за вознаграждение трудоустройство в силовые структуры региона. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на управление ФСБ по Крыму.
В Крыму задержан лжесотрудник ФСБ
  • РИА Новости

В отношении задержанного уроженца Еревана возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК России «Покушение на мошенничество, совершённое в особо крупном размере».

Мужчина выдавал себя за начальника отдела по информационным вопросам управления ФСБ по Крыму. Он предлагал жителю Томска за вознаграждение в размере $60 тыс. устроить его в Следственный комитет региона.

Подозреваемого задержали с поличным при передаче первой части денег в размере $20 тыс.

Ранее ФСБ в Подмосковье пресекла работу лаборатории по производству поддельных документов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить