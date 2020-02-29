В Крыму задержан лжесотрудник ФСБ
- РИА Новости
В отношении задержанного уроженца Еревана возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК России «Покушение на мошенничество, совершённое в особо крупном размере».
Мужчина выдавал себя за начальника отдела по информационным вопросам управления ФСБ по Крыму. Он предлагал жителю Томска за вознаграждение в размере $60 тыс. устроить его в Следственный комитет региона.
Подозреваемого задержали с поличным при передаче первой части денег в размере $20 тыс.
Ранее ФСБ в Подмосковье пресекла работу лаборатории по производству поддельных документов.