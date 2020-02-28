В МЧС уточнили информацию об упавшем вертолёте в Астраханской области

В астраханском отделении МЧС уточнили информацию о потерпевшем крушение в регионе вертолёте.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

«Предварительная информация о воздушном судне, потерпевшем крушение: вертолёт марки Robinson, принадлежащий ООО «Аэросоюз Волгоград». По предварительной информации, в вертолёте находился один пилот», — сказал представитель областного МЧС.

Ранее в МЧС поступила информация о падении вертолёта в районе села Линейное.

В пресс-службе регионального Минздрава заявили, что в результате данного происшествия один человек погиб.

Позднее стало известно, что СК начал проверку после сообщения о падении вертолёта.