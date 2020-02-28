Эксперт оценила ситуацию с продажами путёвок в Турцию

Исполняющая обязанности директора Альянса туристических агентств Наталья Осипова прокомментировала ситуацию с продажей путёвок в Турцию.

В беседе с НСН она отметила, что в последние два дня продажи путёвок в Турцию сократились.

«Турция до недавнего времени продавалась в плюс 30% по сравнению с прошлым годом, рост продаж был стабилен. Но буквально в последние два дня фиксируем низкий рост продаж по всем направлениям, не только по Турции. Люди, возможно, после призыва вице-премьера Татьяны Голиковой отдыхать в России призадумались», — отметила Осипова.

Специалист затруднилась предположить, что сильнее повлияло на спад продаж: обострение политической ситуации между Турцией и Сирией или активное обсуждение коронавируса.

Ранее, как сообщало Nation News, в Ассоциации туроператоров России (АТОР) рассказали о самых популярных направлениях весной 2020 года среди российских туристов.