Биткоин-кошелёк ФБК пополнился на 1,88 BTC перед публикацией очередного «расследования»

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Биткоин-кошелёк Фонда борьбы с коррупцией* (ФБК) перед публикацией очередного «расследования» о российском премьер-министре Михаиле Мишустине пополнился на 1,88 BTC.
Биткоин-кошелёк ФБК пополнился на 1,88 BTC перед публикацией очередного «расследования»
  • РИА Новости

По текущему курсу это около 1,1 млн рублей.

Как выяснил RT, деньги прислали двумя транзакциями (на 0,2 BTC и 1,68 BTC) за два дня до выхода очередного «сенсационного» материала, в котором говорилось, что зятю российского премьера якобы принадлежит недвижимость в одном из жилых комплексов в Нью-Йорке, который фигурирует в деле Hermitage Capital.

* Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019.

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