Биткоин-кошелёк ФБК пополнился на 1,88 BTC перед публикацией очередного «расследования»
- РИА Новости
По текущему курсу это около 1,1 млн рублей.
Как выяснил RT, деньги прислали двумя транзакциями (на 0,2 BTC и 1,68 BTC) за два дня до выхода очередного «сенсационного» материала, в котором говорилось, что зятю российского премьера якобы принадлежит недвижимость в одном из жилых комплексов в Нью-Йорке, который фигурирует в деле Hermitage Capital.
* Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019.