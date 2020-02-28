Эксперт оценил идею рассчитывать штрафы за нарушение ПДД в зависимости от стоимости автомобиля

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Юрист Центра правовых экспертиз «Главная дорога» Константин Юрков прокомментировал предложение заместителя председателя думского комитета по транспорту Александра Старовойтова рассчитывать штрафы за нарушение правил дорожного движения в зависимости от стоимости автомобиля.
Эксперт оценил идею рассчитывать штрафы за нарушение ПДД в зависимости от стоимости автомобиля
  • РИА Новости

«Все нарушения правил дорожного движения, как правило, приводят к дорожно-транспортным происшествиям либо к ситуациям, провоцирующим ДТП. Так какая тогда разница, на чём ездит нарушитель? К тому же водитель Ferrari может быть гораздо аккуратнее, чем водитель «Жигулей», — заявил Юрков в беседе с ФАН.

По его словам, технические характеристики у этих автомобилей совершенно разные, и неизвестно, какая машина более опасная. Кроме того, отметил он, автомобиль не всегда является показателем дохода.

Как добавил эксперт, все должны отвечать за одни и те же нарушения в равной мере.

Ранее директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев в беседе с Nation News прокомментировал инициативу ввести штрафы за неоплату проезда по платным дорогам.

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