Бывшая узница Освенцима Рива Мацияускас оценила попытки интерпретировать историю Второй мировой войны, в том числе роль советской армии.

Как отметила Мацияускас, объяснить всё пережитое новым поколениям очень трудно.

«Для них война 1941 года уже далека. Кто-то проявляет заинтересованность, слушает, затихая. Но встречаются и те, кто говорит: «Ну и что, ну и подумаешь». Некоторые подростки даже смеются на словах о пролитой крови», — цитирует её «ПолитЭксперт».

По словам Мацияускас, она не знает, что сказать, чтобы убедить молодёжь не повторять ошибок прошлого.

«Но мы всегда общаемся с детьми в школах, рассказываем, водим в музеи», — отметила она.

Как добавила Мацияускас, она просит детей сделать так, чтобы мир стал лучше.

Ранее ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Фёдоров в беседе с ФБА «Экономика сегодня» выразил мнение, что Западная Европа не пойдёт за Польшей в инсинуациях по поводу Второй мировой войны.