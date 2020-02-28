Бывшая узница Освенцима оценила попытки интерпретировать историю Второй мировой войны
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Как отметила Мацияускас, объяснить всё пережитое новым поколениям очень трудно.
«Для них война 1941 года уже далека. Кто-то проявляет заинтересованность, слушает, затихая. Но встречаются и те, кто говорит: «Ну и что, ну и подумаешь». Некоторые подростки даже смеются на словах о пролитой крови», — цитирует её «ПолитЭксперт».
По словам Мацияускас, она не знает, что сказать, чтобы убедить молодёжь не повторять ошибок прошлого.
«Но мы всегда общаемся с детьми в школах, рассказываем, водим в музеи», — отметила она.
Как добавила Мацияускас, она просит детей сделать так, чтобы мир стал лучше.
Ранее ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Фёдоров в беседе с ФБА «Экономика сегодня» выразил мнение, что Западная Европа не пойдёт за Польшей в инсинуациях по поводу Второй мировой войны.