Эксперт оценил перспективы курса рубля в марте

Руководитель направления по стратегическому анализу и моделированию «СМП Банка» Владимир Помыткин дал прогноз о перспективах курса рубля в следующем месяце в связи с распространением коронавируса.

Об этом сообщает «Российская газета».

По его мнению, если ситуация с распространением коронавируса не начнёт изменяться в лучшую сторону, инвесторы будут всё осторожнее относиться к рисковым активам, что, в свою очередь, приведёт к дальнейшему ослаблению российской валюты.

Помыткин также отметил, что на стоимость рубля могут повлиять результаты встречи стран ОПЕК+. По его словам, восстановление стоимости барреля сможет оказать поддержку рублю.

В целом, по прогнозам специалиста, в течение марта можно ожидать колебания стоимости российской валюты в диапазоне 64—67 рублей за доллар.

Ранее экономист, руководитель Центра политэкономических исследований института Нового общества Василий Колташов в беседе с радио Sputnik прокомментировал прогноз о падении рубля в связи с низким спросом на нефть и вспышкой нового коронавируса в Китае.