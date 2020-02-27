Очевидец ДТП на юге Москвы рассказал подробности произошедшего

Очевидец ДТП в тоннеле возле Чертановского проезда на юге Москвы, в результате которого загорелся автомобиль и пострадали три человека, в беседе с RT рассказал подробности произошедшего.

Как сообщала газета «Известия», ранее недалеко от Чертановского проезда в тоннеле из-за ДТП загорелся автомобиль, в результате чего пострадали три человека.

Очевидец Святослав Ершов рассказал, что после того как произошла авария, они вместе с двумя друзьями, таксистом и девушкой начали оказывать помощь пострадавшим.

«Мы подхватили первого, самого живого, и оттащили метров на 20—25. Потом подъехал таксист, и я его попросил помочь. К тому времени мы уже оттащили двоих от самой машины. Дальше совместными усилиями вместе с таксистом оттащили самого тяжёлого почти до выхода из тоннеля», — рассказал он.

По словам Ершова, девушка осматривала травмы пострадавших «на случай необходимости экстренной помощи». Он добавил, что сильного кровотечения у пострадавших не было.

Также он рассказал, что другие очевидцы аварии не оказывали помощь пострадавшим, а просто «глазели».

Ершов добавил, что они вместе с друзьями дождались приезда медиков и после этого покинули место ДТП.