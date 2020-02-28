В Екатеринбурге прокомментировали ситуацию с ликвидацией свалки на Уралмаше

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В администрации Екатеринбурга рассказали о ситуации с ликвидацией несанкционированной свалки на Уралмаше.
В Екатеринбурге прокомментировали ситуацию с ликвидацией свалки на Уралмаше
  • © Александр Кряжев
  • РИА Новости

Как сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу мэрии, в настоящее время идёт процесс по передаче участка в собственность муниципалитета.

«Когда передача состоится, специалисты выйдут на свалку, чтобы оценить её глубину, ширину, состояние, состав мусора и многие другие факторы. Эта информация ляжет в основу плана рекультивации. На её основе будет составлена смета на производство работ. Сам процесс рекультивации, по предварительным оценкам, может занять более года», — пояснили в пресс-службе.

В Министерстве энергетики и ЖКХ отметили, что на рекультивацию может уйти намного больше, чем несколько миллионов рублей.

Ранее, как сообщал телеканал «360», министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский рассказал о работе по введению раздельного сбора мусора.

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