Эксперт рассказала о правах жильцов при взаимодействии с управляющими компаниями

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Эксперт в сфере ЖКХ, руководитель «Школы активного горожанина» Татьяна Овчаренко рассказала о правах жильцов при взаимодействии с управляющими компаниями.
Эксперт рассказала о правах жильцов при взаимодействии с управляющими компаниями
  • © Кирилл Каллиников
  • РИА Новости

«Управляющую компанию в течение пяти дней до месяца назначают. Можно собрать собрание и отказаться от её услуг. Можно объявить самостоятельно, обзвонить и предложить на конкурсной основе, предоставить прайсы и так далее, лицензии. Это можно, но люди не знают», — цитирует эксперта ОТР.

Как отметила Овчаренко, немного сложнее в ситуациях с домами-новостройками, где в большинстве случаев назначают управляющую компанию, аффилированную с застройщиком. Например, покупателям квартир могут заявить, что первые пять лет дом будет обслуживать только эта фирма.

По словам эксперта, когда ставится вопрос о выборе управляющей компании, то нет общего собрания, не собирается кворум, и тогда по правилам администрация сама назначает фирму. Но и в таком случае жильцы могут расторгнуть договор. Если у них накопились претензии за невыполнение условий, то это делается «элементарно», сказала Овчаренко.

«Сами люди не требуют контроля. Они не пишут заявления о преступлении, не требуют возбуждения дел и так далее», — сообщила она.

Эксперт добавила, что бесконтрольность порождает преступные действия со стороны управляющих компаний.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов в беседе с ФАН прокомментировал идею запрета на отключение услуг ЖКХ за долги.

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