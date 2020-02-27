Мать погибшего от удара шокером в Иркутске прокомментировала случившееся

Мать 24-летнего Дмитрия Харченко из Иркутска, который скончался в такси после удара электрошокером, заявила о необходимости широкой огласки инцидента.

В беседе с телеканалом «360» она рассказала, что Дмитрий ехал домой в такси и уснул, встречный патруль ППС решил разбудить его электрошокером, после чего молодой человек умер от сердечной недостаточности.

По её мнению, применение устройства в подобной ситуации нельзя назвать нормальным.

«Он не сопротивлялся. Я хотела бы, чтобы об этом знали. Потому что это касается жизни каждого человека», — подчеркнула она.

Председатель координационного совета межрегионального Московского профсоюза полиции, капитан полиции в отставке Михаил Пашкин в беседе с «Газетой.Ru» отметил, что правоохранители обычно используют электрошокеры, чтобы отпугнуть агрессивных животных.

«А для человека, если он пьяный был, то по нему очень сложно применять меры воздействия и задержания: он не ощущает боли», — пояснил Пашкин.

Он также уточнил, что мужчина не оказывал сопротивления, а спал пьяный, и в этой ситуации необходимо было вызвать скорую помощь.