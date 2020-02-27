Психолог дала рекомендации родителям по борьбе с эмоциональным выгоранием

Психолог Виктория Шиманская дала рекомендации родителям по борьбе с эмоциональным выгоранием.

В беседе с изданием «Ридус» она посоветовала устраивать ежедневные «десять минут счастья» с ребёнком. Это может быть приготовление завтрака, прогулка, пение, настольные игры.

«Десять минут счастья могут быть запланированными, если у вас плотный график, или спонтанными, если вдруг накатило вдохновение», — отметила Шиманская.

Таким образом, считает эксперт, в семье наладится традиция регулярного обмена эмоциями, а дети станут получать от родителей эмоциональную подпитку.

Ранее практикующий детский и подростковый психолог, кандидат культурологии Елена Лосева в беседе с Nation News рассказала, как обезопасить детей в социальных сетях.