В Госдуме оценили заявление ВМС Украины об усилении флота России в Крыму

Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин прокомментировал заявление украинского военного командования об усилении Черноморского флота ВМФ России.

В беседе с ФАН он отметил, что Россия продолжит укреплять свой военный потенциал в соответствии с поступающими внешними угрозами.

«Да, наш военно-морской флот сегодня пополняется и надводными, и подводными кораблями, это не секрет. Напомню, например, про наши подводные лодки типа «Борей». Напомню также, что сегодня заложено строительство двух вертолётоносцев. Это всё не секрет. А обусловлено это теми внешними угрозами, которые, как мы знаем, сегодня имеются», — пояснил парламентарий.

По его словам, эти угрозы в том числе обусловлены провокационными действиями Украины на Черноморском побережье.

Швыткин подчеркнул, что Россия не планирует на кого-то нападать, но всегда готова ответить на внешние вызовы.

Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко заявил, что Россия после 2014 года усилила корабельный состав в Крыму.

Ранее проректор Московской высшей школы, доктор исторических наук Борис Шмелёв в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал возможность улучшения отношений между Россией и Украиной.