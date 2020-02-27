В Госдуме оценили заявление ВМС Украины об усилении флота России в Крыму

Короткая ссылка
Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин прокомментировал заявление украинского военного командования об усилении Черноморского флота ВМФ России.
В Госдуме оценили заявление ВМС Украины об усилении флота России в Крыму
  • РИА Новости

В беседе с ФАН он отметил, что Россия продолжит укреплять свой военный потенциал в соответствии с поступающими внешними угрозами.

«Да, наш военно-морской флот сегодня пополняется и надводными, и подводными кораблями, это не секрет. Напомню, например, про наши подводные лодки типа «Борей». Напомню также, что сегодня заложено строительство двух вертолётоносцев. Это всё не секрет. А обусловлено это теми внешними угрозами, которые, как мы знаем, сегодня имеются», — пояснил парламентарий.

По его словам, эти угрозы в том числе обусловлены провокационными действиями Украины на Черноморском побережье.

Швыткин подчеркнул, что Россия не планирует на кого-то нападать, но всегда готова ответить на внешние вызовы.

Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко заявил, что Россия после 2014 года усилила корабельный состав в Крыму.

Ранее проректор Московской высшей школы, доктор исторических наук Борис Шмелёв в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал возможность улучшения отношений между Россией и Украиной.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить