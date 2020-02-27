Глава Мосгорсуда оценила дальнейшее развитие суда присяжных в России

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Глава Мосгорсуда Ольга Егорова оценила дальнейшее развитие суда присяжных в России.
Глава Мосгорсуда оценила дальнейшее развитие суда присяжных в России
  • © Антон Денисов
  • РИА Новости

В беседе с «Российской газетой» она выразила мнение, что предложение расширить возможности судов присяжных облегчит работу судьям.

«Суд присяжных — это суд факта. Если прокурор добился результата и ему поверили, будет обвинительный вердикт. Если нет, извините меня, значит, плохой прокурор, хороший адвокат. Особенность вердикта присяжных заключается в том, что в нём не приводятся мотивы принятых заседателями решений», — заявила Егорова.

По её словам, председательствующий судья не вправе спросить у них, почему вынесен такой приговор. В то же время оправдательный вердикт обязателен для судьи, напомнила она.

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