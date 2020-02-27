Эксперты подсчитали возможные убытки авиакомпаний в случае ограничения полётов в Италию
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Об этом пишет газета «Известия».
По мнению специалистов, сумма будет зависеть от длительности действия ограничения на полёты.
«На Италию приходится примерно 7—8% турпотока из России. Не считая летних чартерных рейсов, регулярные полёты из России в итальянские города совершают все крупнейшие российские авиакомпании», — отметил аналитик инвесткомпании «Финам» Алексей Калачёв.
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