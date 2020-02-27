Эксперты подсчитали возможные убытки авиакомпаний в случае ограничения полётов в Италию

Российские авиакомпании могут потерять около 3 млрд рублей в случае ограничения сообщения с Италией в связи с распространением коронавируса.

Об этом пишет газета «Известия».

По мнению специалистов, сумма будет зависеть от длительности действия ограничения на полёты.

«На Италию приходится примерно 7—8% турпотока из России. Не считая летних чартерных рейсов, регулярные полёты из России в итальянские города совершают все крупнейшие российские авиакомпании», — отметил аналитик инвесткомпании «Финам» Алексей Калачёв.

26 февраля Министерство иностранных дел России и Ростуризм рекомендовали российским гражданам по возможности воздержаться от посещения Южной Кореи, Италии и Ирана из-за коронавируса.

Ранее старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.