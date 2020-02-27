В Элисте ввели режим ЧС после хлопка газа в многоэтажном доме

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Власти приняли решение ввести режим чрезвычайной ситуации в Элисте после хлопка газа в девятиэтажном доме.
В Элисте ввели режим ЧС после хлопка газа в многоэтажном доме
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

«Проведено заседание КЧС и ПБ Республики Калмыкия, на котором принято решение о введении режима чрезвычайной ситуации муниципального уровня для сил и средств Элистинского звена РСЧС», — сказал собеседник.

Отмечается, что к аварийно-восстановительным работам привлечена группировка в составе 106 человек и 29 единиц техники.

Ранее сообщалось, что при хлопке газа в жилом доме в Элисте пострадал один человек.

В январе 2019 года член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова в беседе с НСН рассказала о мерах по предотвращению взрывов бытового газа в домах.

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