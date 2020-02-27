В Элисте ввели режим ЧС после хлопка газа в многоэтажном доме
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
«Проведено заседание КЧС и ПБ Республики Калмыкия, на котором принято решение о введении режима чрезвычайной ситуации муниципального уровня для сил и средств Элистинского звена РСЧС», — сказал собеседник.
Отмечается, что к аварийно-восстановительным работам привлечена группировка в составе 106 человек и 29 единиц техники.
Ранее сообщалось, что при хлопке газа в жилом доме в Элисте пострадал один человек.
В январе 2019 года член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова в беседе с НСН рассказала о мерах по предотвращению взрывов бытового газа в домах.