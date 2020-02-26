Эксперт оценил идею увеличить штрафы за купание в неположенном месте

Председатель Всероссийского общества спасания на водах Олег Ковязин прокомментировал инициативу увеличить штрафы до 50 тыс. рублей за купание в неположенном месте.

По мнению эксперта, необходимо прежде всего создать законодательную базу.

«Законодательной базы знаки «Купание запрещено» не имеют, они носят лишь предупреждающий характер. Люди сами на свой страх и риск идут купаться», — пояснил Ковязин в беседе с сайтом «Москва 24».

Он также обратил внимание на необходимость определения исполнительного органа, который будет отслеживать подобные правонарушения.

Ранее член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова в беседе с НСН прокомментировала инициативу по введению запрета на шум в дневное время.