Эксперт оценил идею увеличить штрафы за купание в неположенном месте

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Председатель Всероссийского общества спасания на водах Олег Ковязин прокомментировал инициативу увеличить штрафы до 50 тыс. рублей за купание в неположенном месте.
Эксперт оценил идею увеличить штрафы за купание в неположенном месте
  • РИА Новости

По мнению эксперта, необходимо прежде всего создать законодательную базу.

«Законодательной базы знаки «Купание запрещено» не имеют, они носят лишь предупреждающий характер. Люди сами на свой страх и риск идут купаться», — пояснил Ковязин в беседе с сайтом «Москва 24».

Он также обратил внимание на необходимость определения исполнительного органа, который будет отслеживать подобные правонарушения.

Ранее член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова в беседе с НСН прокомментировала инициативу по введению запрета на шум в дневное время.

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