Эксперт оценил прогноз о снижении курса рубля из-за коронавируса

Экономист, руководитель Центра политэкономических исследований института Нового общества Василий Колташов прокомментировал прогноз о падении рубля в связи с низким спросом на нефть и вспышкой нового коронавируса в Китае.

«Состояние мировой экономики, давление, которое оказывается на рынки новым обострением кризиса, конечно, будет давить и на рубль. Надо быть готовыми, что рубль свои нынешние позиции сдаст и будет ослаблен. Я думаю, что возможен курс к 70 рублям за доллар. Но мы такой курс уже видели, и ничего катастрофического здесь нет», — отметил специалист в беседе с радио Sputnik.

Он добавил, что основная причина ослабления рубля связана с глобальным экономическим кризисом, а не с коронавирусом.

По его мнению, вспышка заболевания только прикрывает проблему тупика мировой экономики.

Ранее старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.