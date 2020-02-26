В Тюмени стартовал проект «Герои Великой Победы»

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На улицах Тюмени в рамках проекта «Герои Великой Победы» появились баннеры с фотографиями ветеранов.
В Тюмени стартовал проект «Герои Великой Победы»
  • © пресс-служба ТРО партии "Единая Россия"

Как сообщает «Вслух.ру», на баннерах можно увидеть фотографии Героев Советского Союза Ивана Федюнинского, Якова Неумоева, Николая Кузнецова, полного кавалера ордена Славы Хабибуллы Хайрулловича Якина, кавалера ордена Красной Звезды Василия Малкова. 

«Год памяти и славы, год 75-летия Великой Победы — особенный для всех нас. Мы не должны забывать, какой ценой досталась нам Победа, сколько героев полегло на полях сражений и какой трудовой подвиг совершён в тылу. Очень важно, чтобы наша молодёжь помнила о своих земляках — героях Победы», — подчеркнул первый зампредседателя облдумы Андрей Артюхов.

Уточняется, что вскоре проект «Герои Великой Победы» придёт в Ишим и Тобольск.

Ранее замначальника управления Министерства обороны России по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества Андрей Таранов в беседе с ФАН рассказал о проекте «Дорога памяти», посвящённом 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

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