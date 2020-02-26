В Омской области проверят больницы из-за смерти пациентки

В Омской области проверят центральные районные больницы Горьковского и Калачинского районов из-за смерти пациентки.

Об этом сообщает Gorod55.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

«Специальной комиссии предстоит скрупулёзно изучить все обстоятельства госпитализации пациентки, документы, лабораторные исследования, а также патологоанатомическое заключение», — заявили в ведомстве.

Проверку организует и областная прокуратура. Надзорные мероприятия будут проведены с участием специалистов Росздравнадзора.

В случае подтверждения фактов нарушения закона будет решён вопрос о принятии мер, уточнили в пресс-службе прокуратуры.

По имеющимся данным, 45-летней женщине стало плохо 13 февраля. Как утверждается, её несколько раз перевозили из одной больницы в другую. 19 февраля она скончалась.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области организовали проверку по факту смерти пациентки в больнице.