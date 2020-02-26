В Омской области проверят больницы из-за смерти пациентки

Короткая ссылка
В Омской области проверят центральные районные больницы Горьковского и Калачинского районов из-за смерти пациентки.
В Омской области проверят больницы из-за смерти пациентки
  • Pixabay

Об этом сообщает Gorod55.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

«Специальной комиссии предстоит скрупулёзно изучить все обстоятельства госпитализации пациентки, документы, лабораторные исследования, а также патологоанатомическое заключение», — заявили в ведомстве.

Проверку организует и областная прокуратура. Надзорные мероприятия будут проведены с участием специалистов Росздравнадзора.

В случае подтверждения фактов нарушения закона будет решён вопрос о принятии мер, уточнили в пресс-службе прокуратуры.

По имеющимся данным, 45-летней женщине стало плохо 13 февраля. Как утверждается, её несколько раз перевозили из одной больницы в другую. 19 февраля она скончалась.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области организовали проверку по факту смерти пациентки в больнице.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить