В Подмосковье рассказали о конкурсе сочинений к 75-летию Победы

Министр образования Московской области Ирина Каклюгина рассказала о конкурсе сочинений среди школьников 5—11-х классов «Путь моего героя (личная история)».

Об этом сообщает телеканал «360».

«В преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в подмосковных школах проходит множество мероприятий патриотической направленности. Важность этой темы сложно переоценить, поэтому мы стараемся уделять ей особое внимание в каждом образовательном учреждении», — отметила Ирина Каклюгина.

По её словам, конкурс сочинений открывает для школьников интересные перспективы: возможность окунуться в историю своей семьи, пообщаться со старшим поколением, а также оказаться в числе 30 лучших, чьи работы будут размещены в подмосковных изданиях и интернете.

Отмечается, что итоги конкурса планируют подвести в конце марта.

Работы будут оценивать независимые члены жюри из числа учителей русского языка и литературы.

Ранее замначальника управления Министерства обороны России по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества Андрей Таранов в беседе с ФАН рассказал о проекте «Дорога памяти», посвящённом 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.