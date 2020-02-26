Названы самые популярные у россиян услуги
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Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные сервиса «Авито».
Вторую и третью строчки, как и годом ранее, занимают вызов спецтехники и строительство домов и коттеджей.
В целом по России наибольшей популярностью по-прежнему пользуются ремонтные и транспортные услуги. Также отмечается резкий рост спроса на вывоз мусора, который попал в топ-20.
Существенно выросла популярность услуг маникюра и педикюра, производства и обработки различных предметов.
Ранее основатель сервиса по поиску работы SuperJob Алексей Захаров в беседе с ФАН сделал предположение о востребованности некоторых профессий на ближайшие десять лет.