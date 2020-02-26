Юрист сообщила, что прожившую пять лет в медцентре девочку не навещают

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Юрист перинатального медицинского центра (ПМЦ) «Мать и дитя» Екатерина Ларина рассказала, что девочку, которая пять лет жила в медучреждении, так и не забрали.
Юрист сообщила, что прожившую пять лет в медцентре девочку не навещают
  • © Фото из личного архива
  • Gettyimages.ru

«Саша по-прежнему находится в ПМЦ на Севастопольском, и её никто не навещал. Дата заседания по рассмотрению апелляции по ограничению в родительских правах Зинкина и Максимовой ещё не назначена, но мы, представители центра, обязательно будем присутствовать», — сказала она в разговоре с RT.

5 февраля Пресненский суд Москвы ограничил в правах родителей девочки, пять лет живущей в столичном ПМЦ «Мать и дитя». Как сообщалось, ребёнка передадут органам опеки.

В январе 2019 года сотрудники центра сообщили, что в медицинском учреждении на протяжении пяти лет проживает девочка, которую родители отказываются забирать домой, так как якобы опасаются за её здоровье, хотя, по словам специалистов, ребёнок абсолютно здоров.

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